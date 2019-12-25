У двух умерших петербургских пенсионеров коронавирус выявили посмертно

Оба скончались 5 апреля из-за двусторонней пневмонии.

У двух пожилых пациентов, которые скончались в Петербурге, положительные результаты на наличие коронавируса посмертно. Об этом сообщил Комздрав Северной столицы.

Еще 5 апреля в Городской многопрофильной больнице № 2 умер 89-летний мужчина. Пенсионера перевезли в эту больницу из Введенской, там он лежал в кардиологическом отделении. Также у пенсионера было множество хронических заболеваний, смерть наступила из-за двусторонней пневмонии.

В этот же день умерла 81-летняя женщина. Она поступила в Госпиталь для ветеранов войн с двухсторонней пневмонией. Также у нее были хронические заболевания, коронавирус подтвердили посмертно.

Петербуржцев с легкой формой коронавируса могут отправить в гостиницы и пансионаты.

Фото: Piter.TV