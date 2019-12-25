Рост вакансий в сфере медицины и фармацевтики стал возможен во многом благодаря активному сотрудничеству с Минздравом.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге начал расти спрос на медицинских работников. Об этом заявили аналитики компании HeadHunter.

По данным специалистов, количество вакансий в сфере медицины и фармацевтики в целом по региону увеличилось на 15%. В Северной столице большинство вакансий ориентирована на лечащих врачей, младший и средний медперсонал, врачей-экспертов.

В HeadHunter отметили, что рост вакансий в сфере медицины обусловлен во многом активным сотрудничеством с Минздравом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 121 случай коронавируса.

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