Завод по производству электроники за 700 млн рублей заработал в Петербурге

Для специалистов создали более 200 рабочих мест.

В понедельник, 3 октября, завод по производству электроники ГК "ПАНТЕС запустили в Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Компания "ПАНТЕС" разрабатывает и производит высокотехнологичную электронику для различных областей применения. На первом этапе мощность предприятия составит до 1 млн электронных блоков в год. Объем инвестиций составил 700 млн рублей. Для специалистов создали более 200 рабочих мест.

Ранее за 174 млн рублей продали завод "Балткабель" в Сосновом Бору. На продажу завод выставили вместе с оборудованием.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков