Сейчас в Петербурге зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге зафиксировали дефицит пробирок для диагностики коронавируса. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению города.

По данным ведомства, в некоторых районных поликлиниках не сразу разобрались, какие пробирки необходимы, чтобы обеспечить точный и достоверный анализ. Комитет отметил, что в ближайшее время проблему с нехваткой пробирок решат.

Напоним, что в настоящее время в Петербурге зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Боткина из-за нехватки мест пациентов кладут в коридоре.

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