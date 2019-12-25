В Петербурге набирают добровольцев для испытания китайской вакцины от коронавируса

Вакцина прошла испытания первой и второй фазы в Китае.

В НИИ гриппа имени Смородинцева ждут добровольцев для клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса, сообщил "Петербургский дневник".

Вакцина Ad5-nCoV прошла необходимые испытания в Китае. Осенью уже привили 500 желающих, исследования доказали безопасность и эффективность вакцины.

Новые исследования должны пройти в середине декабря 2020 года. Госпитализировать добровольцев не будут, прививку сделают один раз. Желающие посетят больницу дважды: в день введения препарата и спустя год.

Ранее мы писали, что Венгрия рассчитывает получить малые партии вакцины "Спутник V" в декабре.

Фото: Piter.TV