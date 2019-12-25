В Петербурге во вторник пойдет мокрый снег

Холодная погода продержится в городе на Неве два дня.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни. По его словам, холод в городе на Неве продержится еще два дня. Затем синоптическая ситуация изменится, и будет снова ненастная, неустойчивая, с переменчивыми температурами погода. Об этом пишет 78.ru.

Во вторник в Петербурге ожидается около 0…+2 градусов. Выпадет мокрый снег. В Ленобласти также будет близкая к нулю температура, -3…+2 градусов. В среду погода "расшатается".

18 ноября к Петербургу подойдет циклон и принесет с собой несколько неблагоприятных явлений. А именно усиление ветра до 15-20 м/с. Пройдет дождь со снегом. При этом температура воздуха повысится до +7…+9 градусов. Также тепло будет и 19 ноября, когда столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Сильный ветер сохранится.

Понижение температуры жители города ощутят 20 ноября. В пятницу в Петербурге ожидается +3…+5 градусов. В выходные дни столбики термометров будут держаться у значений в районе нуля, вероятны снег и мокрый снег.

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