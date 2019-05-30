В Петербурге на воду спустили военный корабль "Владимир Емельянов"

После спуска на воду корабль ожидает установка спецоборудования на борт.

В четверг, 30 мая, на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду военный корабль "Владимир Емельянов". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Военный-противоминный тральщик "Владимир Емельянов" - самое большое судно в мире, с корпусом из монолитного стеклопластика.

На торжественную церемонию пришли представители администрации, военные моряки и экипаж корабля. Известно, что после спуска на воду "Владимира Емельянова" на борту судна установят спецоборудование.

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Видео:Piter.TV