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В Петербурге на воду спустили военный корабль "Владимир Емельянов"

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После спуска на воду корабль ожидает установка спецоборудования на борт.

В четверг, 30 мая, на Средне-Невском судостроительном заводе  спустили на воду военный корабль "Владимир Емельянов". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Военный-противоминный тральщик "Владимир Емельянов" - самое большое судно в мире, с корпусом из монолитного стеклопластика.

На торжественную церемонию пришли представители администрации, военные моряки и экипаж корабля. Известно, что после спуска на воду "Владимира Емельянова" на борту судна установят спецоборудование.

Ранее мы сообщали о том, что ретротрамвай в Петербурге пойдет по новому маршруту

Видео:Piter.TV

Теги: военный корабль, новости спб, общество, судостроительный завод спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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