В Петербурге на уборку улиц вышли сотни единиц техники

Дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами.

В Северной столице на уборку улиц вышли сотни единиц техники. Об этом свидетельствует онлайн-карта на сайте комитета по благоустройству города.

Улицы Петербурга чистят, моют и обрабатывают реагентами. Специальным веществом посыпают дороги на Синопской набережной, Невском проспекте, вдоль Обводного канала и реки Фонтанки, по Витебскому проспекту, Наличной улице, Среднему проспекту В.О. и на Бухарестской улице.

Также уборка ведется на 5-й Красноармейской улице, Лиговском проспекте и Рыбинской улице.

Ранее мы сообщали о том, что безрассудные петербуржцы вышли на лёд Фонтанки.

Фото: Piter.TV