Безрассудные петербуржцы вышли на лёд Фонтанки

В Северной столице заметили петербуржцев, которые вышли на лёд замерзшей Фонтанки. Об этом сообщают "Невские новости".
Горожане веселятся на льду. По словам очевидцев, они фотографируются, катаются и просто гуляют по льду. Напомним, что такое поведение крайне опасно для жизни. По словам экспертов, если человек провалится под лёд, то проживет он не долго. Особую опасность представляет мокрая одежда, которая тянет ко дну.
Напомним, что до 15 апреля в Петербурге запрещено выходить на лёд.
Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидается долгожданное потепление.
Фото: Piter.TV
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