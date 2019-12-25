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В Петербурге на три месяца "заморозят" пени за неуплату ЖКХ
Сегодня, 17:47
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на три месяца "заморозят" пени за неуплату ЖКХ

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Коммунальщикам поручили в общественных пространствах и домах не менее двух раз в неделю проводить дезинфекцию.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что в Петербурге на три месяца "заморозят" пени за неуплату ЖКХ. Об этом заявили на заседании правительства Северной столицы.

Власти Петербурга заявили, что петербуржцам в течении трех месяцев не будут начислять штрафы за неуплату коммунальных услуг. Однако соответствующий долг необходимо погасить в течении 2020 года. 

Кроме того, Смольный обязал коммунальщиков не менее двух раз в неделю проводить дезинфекцию в домах и в общественных местах. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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