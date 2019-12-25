Коммунальщикам поручили в общественных пространствах и домах не менее двух раз в неделю проводить дезинфекцию.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что в Петербурге на три месяца "заморозят" пени за неуплату ЖКХ. Об этом заявили на заседании правительства Северной столицы.

Власти Петербурга заявили, что петербуржцам в течении трех месяцев не будут начислять штрафы за неуплату коммунальных услуг. Однако соответствующий долг необходимо погасить в течении 2020 года.

Кроме того, Смольный обязал коммунальщиков не менее двух раз в неделю проводить дезинфекцию в домах и в общественных местах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии.

Фото:Piter.TV