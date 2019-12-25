В Петербурге пассажиры не захотели платить и напали на таксиста с баллончиком

Сумма за поездку составляла 116 рублей.

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что накануне пассажиры такси, которые решили не оплачивать поездку, брызнули в лицо водителя из газового баллончика. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

За некоторое время до случившегося таксист подобрал компанию из трех человек. В середине пути клиенты попросили сделать остановку, на которой один из пассажиров вышел, а двое других остались в машине чтобы подождать. В это время водитель включил "режим ожидания", что вызвало сильное недовольство присутствующих. После того как ушедший вернулся, двое недовольных покинули салон авто.

В этот момент водитель понял, что что-то идет не так и забеспокоился, что ему могут не заплатить. Мужчина решил спросить прямо, но вместо ответа получил в лицо слезоточивый газ. Пока таксист пытался успокоить резкую боль и как-то помочь себе, последний пассажир неспешно выбрался из автомобиля. Примечательно, что сумма за поездку на тот момент составляла 116 рублей.

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Фото: pexels