Таксисту сдали комнату в Луге с расчлененным гниющим трупом

Труп был спрятан в ванной комнате.

Обезглавленный и расчлененный труп нашел арендатор комнаты в городе Луге Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп нашёл водитель такси в квартире дома 19-А по Юношеской улице. Жильё ему сдала 49-летняя местная жительница. Мужчина нашёл труп в ванной под тряпками и панелями мебели. Тело находилось в стадии сильных гнилостных изменений, с отчлененной головой и колото-резаной раной грудной клетки.

Позже полицейские установили личность погибшего и нашли его голову в металлическом ведре.

Следствие вышло на 32-летнего гражданина Беларуси, который жил в данной квартире с сентября 2019 года вместе с 29-летним погибшим. Он был задержан 10 марта в час ночи. По версии следствия, около 2-3 недель назад, во время внезапной ссоры, подозреваемый убил молодого человека и отрезал ему голову. Возбуждено уголовное дело.

Ранее адвокат рассказал о состоянии мальчика, который убил своего друга.

Фото: pixabay