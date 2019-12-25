Адвокат рассказал о состоянии мальчика, который убил своего друга

Сейчас подросток находится под домашним арестом.

Адвокат подростка, который убил своего друга в Петербурге, рассказал о состоянии клиента:

"В тяжелом состоянии, мягко говоря. Он очень сильно переживает по поводу своего близкого", — рассказал адвокат.

Напомним, что 7 марта в подъезде дома в Колпино нашли подростка с простреленной головой. По предварительной версии, сын хозяина одной из квартир дома на улице Ижорского батальона застрелил его из ружья, когда тот находился в гостях.

После убийства он перенес тело на лестничную площадку.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По решению суда подросток был отправлен под домашний арест.

Ранее мы сообщили, что подозреваемый в убийстве школьника в Колпино подросток признал свою вину.

Фото: Pixabay