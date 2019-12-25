Комитет по строительству Петербурга удвоил исполнение бюджета

За первое полугодие 2020 года комитет освоил 7,7 млрд рублей.

Петербургский комитет по строительству удвоил исполнение бюджета за первое полугодие 2020 года. Как сообщили в пресс-службе комитета, за шесть месяцев освоили свыше 7,7 млрд рублей, порядка 7 млрд ушло на освоение Адресной инвестиционной программы (АИП). На данный момент бюджет исполнили на 36,3%.

Отмечается, что показатели текущего года в два раза выше прошлогодних цифр: в 2019 году за первое полугодие освоили лишь 3,4 млрд рублей, около 3 млрд рублей из которых – по АИП. В комитете подчеркнули, что в городе накопился дефицит школ, садиков и прочих учреждений социальной инфраструктуры. К новому учебному году в Петербурге появится пять новых школ, еще на ряде объектов здравоохранения кипит работа. Всего в текущем году планируется сдать в эксплуатацию 60 соцобъектов, 37 из которых построены в рамках АИП.

Ранее мы рассказывали, что в августе в Кудрово начнется строительство детского сада на 265 детей.

Фото: Piter.TV