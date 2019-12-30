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В Петербурге на стене дома появилась "Девушка с единорогом" от Ульяны Полоз
Сегодня, 17:49
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на стене дома появилась "Девушка с единорогом" от Ульяны Полоз

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Он расположен на Стремянной улице, 11.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге на стене дома появился рождественский арт от Ульяны Полоз. Об этом сообщила сама художница у себя на страничке в Instagram.

"Есть ли смысл в чём-либо , если нет чудес? Сколько усилий нужно прикладывать , чтоб чудеса легко случались?как было бы чудесно , если бы единорог дожил до весны, смог красоваться в свежей зелени плюща, но есть ли шансы?",

—пишет Полоз.

Пользователи предположили, что рисунок приурочен к Рождеству. Однако, если присмотреться, то можно узнать в граффити фрагмент работы "Девушка с единорогом" итальянского художника Доменикино.

Арт расположен на Стремянной улице, 11

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появился новый предпраздничный арт-объект от Loketski.

Фото:lizaveta__matveeva/Instagram

Теги: арт, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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