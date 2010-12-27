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"Почти": в Петербурге появилась новый предпраздничный арт-объект от Loketski
Сегодня, 12:22
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IRINA_CHALKINA

"Почти": в Петербурге появилась новый предпраздничный арт-объект от Loketski

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Художник пошутил над "Почтой России".

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что в Петербурге появилась новый предпраздничный арт-объект от Loketski. Об этом художник сообщил в на своей instagram-страничке. 

Художник пошутил над "Почтой России".

"Когда твоя посылка с подарками почти пришла, и Новый год уже почти наступил.
Посвящается "Почте России", которая как всегда доставляет. Почти по адресу. Почти то, что отправлено, и главное — вовремя! Тоже почти",

—пишет Loketski.

Новая инстилляция повилась в Парголово на улице Старожиловская, 3.

Ранее мы сообщали о том, что каток у "Планетария №1" откроется 1 января.

Фото: Loketski/Instagram

Теги: loketski, новости спб, общество, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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