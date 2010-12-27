"Почти": в Петербурге появилась новый предпраздничный арт-объект от Loketski

Художник пошутил над "Почтой России".

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что в Петербурге появилась новый предпраздничный арт-объект от Loketski. Об этом художник сообщил в на своей instagram-страничке.

Художник пошутил над "Почтой России".

"Когда твоя посылка с подарками почти пришла, и Новый год уже почти наступил.

Посвящается "Почте России", которая как всегда доставляет. Почти по адресу. Почти то, что отправлено, и главное — вовремя! Тоже почти", —пишет Loketski.

Новая инстилляция повилась в Парголово на улице Старожиловская, 3.

Ранее мы сообщали о том, что каток у "Планетария №1" откроется 1 января.

Фото: Loketski/Instagram