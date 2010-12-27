"Почти": в Петербурге появилась новый предпраздничный арт-объект от Loketski

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что в Петербурге появилась новый предпраздничный арт-объект от Loketski. Об этом художник сообщил в на своей instagram-страничке.
Художник пошутил над "Почтой России".
"Когда твоя посылка с подарками почти пришла, и Новый год уже почти наступил.
Посвящается "Почте России", которая как всегда доставляет. Почти по адресу. Почти то, что отправлено, и главное — вовремя! Тоже почти",
—пишет Loketski.
Новая инстилляция повилась в Парголово на улице Старожиловская, 3.
Ранее мы сообщали о том, что каток у "Планетария №1" откроется 1 января.
Фото: Loketski/Instagram
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