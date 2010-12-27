Каток у "Планетария №1" откроется 1 января

Открытие снова перенесли из-за погоды.

В Петербурге 30 декабря должно было состояться открытие катка возле Планетария 1. Но открытие решили перенести на 1 января. Об этом сообщили организаторы.

Открытие катка пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий, в городе снова плюсовая температура. Открытие должно состояться 1 января в 13:00.

Площадь всего катка составляет 1500 метров, само ледовое покрытие – 850 метров. Для детей, которые только учатся, будет оборудована отдельная зона.

Составлен список фильмов для просмотра на Новый год.

Фото: ВК/ Планетарий 1