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Каток у "Планетария №1" откроется 1 января
Сегодня, 12:00
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nastya960

Каток у "Планетария №1" откроется 1 января

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Открытие снова перенесли из-за погоды.

В Петербурге 30 декабря должно было состояться открытие катка возле Планетария 1. Но открытие решили перенести на 1 января. Об этом сообщили организаторы.

Открытие катка пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий, в городе снова плюсовая температура. Открытие должно состояться 1 января в 13:00.

Площадь всего катка составляет 1500 метров, само ледовое покрытие – 850 метров. Для детей, которые только учатся, будет оборудована отдельная зона.

Составлен список фильмов для просмотра на Новый год.

Фото: ВК/ Планетарий 1

Теги: каток, планетарий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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