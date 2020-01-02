Составлен список фильмов для просмотра на Новый год

Первую строчку занимает мелодрама Франка Капры "Эта прекрасная жизнь".

Британское издание Independent составило список фильмов, которые можно посмотреть на Новый год. Первое место занимает мелодрама Франка Капры "Эта прекрасная жизнь" 1946 года.

Владелец крупной компании Джордж Бейли – честный, отзывчивый, любящий муж и отец подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. Очевидно, человек, который хочет расстаться с жизнью, нуждается в помощи ангела-хранителя. Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса. Он приятный, добрый, но неопытный, еще даже не заслуживший крылья. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, он получит крылья. Однако времени осталось совсем немного…

Вторую строчку рейтинга занял фильм "Один дома" 1990 года, третью – "Эльф" 2003 года с Уильямом Форрелом в главной роли.

Специалисты британского издания также советуют посмотреть в Новый год фильмы "Реальная любовь", "Кэрол", "Снеговик", "Санта Клаус" и др.

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