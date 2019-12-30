Российские миллиардеры рекордно разбогатели в 2019 году

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 млрд долларов. За четыре последних года это является рекордным показателем. Об этом пишет РБК, ссылаясь на подсчеты Bloomberg.
В список попали 23 миллиардера из России, которые присутствуют в рейтинге BBI "500 богатейших людей планеты". Больше всех в 2019 году разбогател совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 8,5 млрд долларов и теперь у него на счетах 28,2 млрд долларов.
На втором месте оказался президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. В уходящем году он преумножил свое состояние на 6,2 млрд долларов (до 22,3 млрд). Тройку лидеров замыкает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон с ростом 5,2 млрд долларов (сейчас у него 24,6 млрд). В топ-5 также попал еще один акционер НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, который увеличил свое благосостояние на 4,3 млрд (до 18,2 млрд), и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (рост — 3,5 млрд, состояние — 21,3 млрд).
Ранее журнал Forbes составил аналогичный рейтинг, в котором также лидирует совладелец "Норникеля" Владимир Потанин.
Обсуждение ( 0 )
Нужна еще одна революция. У них мозгов не хватает не брать налоги с небольших зарплат и размер пенсий увеличить существенно. Вместо зтого повысили пенсионный возраст. Мне не легче от того что они не скрывают миллиардные доходы.
Хоть бы что то построили , создали с нуля , а то все торгуют сырьевыми богатствами страны !!
Хорошо что жизнь купить невозможно,а то жили бы вечно СКОТЫ
хорошо что жизнь невозможно купить,а то жили бы вечно СКОТЫ
Кто-то богатеет , а у нас в кормане все скуднеет.
А мы то как рады!!!
с коленки пишу, кирпичи отбиваю
Следовательно: вывод для населения страны?