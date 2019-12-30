Российские миллиардеры рекордно разбогатели в 2019 году

За текущий год их состояние увеличилось на 52,9 млрд долларов.

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 млрд долларов. За четыре последних года это является рекордным показателем. Об этом пишет РБК, ссылаясь на подсчеты Bloomberg.

В список попали 23 миллиардера из России, которые присутствуют в рейтинге BBI "500 богатейших людей планеты". Больше всех в 2019 году разбогател совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 8,5 млрд долларов и теперь у него на счетах 28,2 млрд долларов.

На втором месте оказался президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. В уходящем году он преумножил свое состояние на 6,2 млрд долларов (до 22,3 млрд). Тройку лидеров замыкает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон с ростом 5,2 млрд долларов (сейчас у него 24,6 млрд). В топ-5 также попал еще один акционер НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, который увеличил свое благосостояние на 4,3 млрд (до 18,2 млрд), и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (рост — 3,5 млрд, состояние — 21,3 млрд).

Ранее журнал Forbes составил аналогичный рейтинг, в котором также лидирует совладелец "Норникеля" Владимир Потанин.