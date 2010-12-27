В Петербурге на стадионе продавали алкоголь без лицензии

Правоохранительные органы Петроградского района обнаружили почти 500 бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как стало известно, спиртное продавали в бизнес-клубе одного из стадионов (какого не уточняется), где проходило спортивное мероприятие. Сотрудники полиции изъяли с территории 475 бутылок водки, коньяка, вина и виски без лицензии.
Из-за невозможности перевезти такой объем спиртного, помещение с продукцией временно опечатали.
Ранее на Piter.TV: На Литейном проспекте водитель погиб в массовом ДТП
Фото: pixabay.com