В Петербурге на стадионе продавали алкоголь без лицензии

Сотрудники полиции изъяли с территории почти 500 бутылок спиртного.

Правоохранительные органы Петроградского района обнаружили почти 500 бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, спиртное продавали в бизнес-клубе одного из стадионов (какого не уточняется), где проходило спортивное мероприятие. Сотрудники полиции изъяли с территории 475 бутылок водки, коньяка, вина и виски без лицензии.

Из-за невозможности перевезти такой объем спиртного, помещение с продукцией временно опечатали.

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