В Петербурге на следующей неделе ожидают жару

На следующей неделе в Северо-Западном федеральном округе ожидается аномальное тепло. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В Петербурге будут "очень высокие температуры", воздух прогреется на 5-6 градусов выше климатической нормы.
В Псковской, Новгородской областях и Республике Коми будет вовсе на 8-10 градусов выше нормы. Такие же аномалии стоит ждать и на Урали.
Такая погода простоит в регионах минимум до 10 июня.
В субботу в Петербурге будет ветрено и дождливо.
Фото: Piter.TV
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