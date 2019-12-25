В Петербурге на следующей неделе ожидают жару

Воздух прогреется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

На следующей неделе в Северо-Западном федеральном округе ожидается аномальное тепло. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Петербурге будут "очень высокие температуры", воздух прогреется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

В Псковской, Новгородской областях и Республике Коми будет вовсе на 8-10 градусов выше нормы. Такие же аномалии стоит ждать и на Урали.

Такая погода простоит в регионах минимум до 10 июня.

В субботу в Петербурге будет ветрено и дождливо.

Фото: Piter.TV