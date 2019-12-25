В субботу в Петербурге будет ветрено и дождливо

Воздух в городе на Неве прогреется до плюс 22 градусов.

В субботу, 6 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день в городе ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем порывы усилятся 7-12 м/с.

В ночь на субботу похолодает до 11-13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга посоветовал не ждать жары в июне.

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