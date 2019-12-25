На северном участке КАД запустили движение по шести полосам после реконструкции

Реконструкция участка почти завершена.

На северном участке КАД в Петербурге открыли движение по обоим направлениям внешнего кольца. Как рассказали в ФКУ "Упрдор Северо-Запад", реконструкция участка практически закончена.

С 3 сентября автомобилям доступны для проезда шесть полос в оба направления с небольшими сужениями проезжей части и ограничением скорости до 50 км/ч. В начале июля рабочие уложили на данном участке асфальтобетонное покрытие, смонтировали ограждения из металла и сетки, шумозащитные экраны, установили опоры дорожных знаков и нанесли разметку. На промежутке от проспекта Энгельса до ЗСД длиной 14,3 км усилили дорожную одежду и расширили проезжу. часть с четырех до шести полос движения.

Ввод всего участка запланирован на октябрь, специалистам осталось расставить технические средства организации движения и комплексы автофиксации нарушений на дороге.

Ранее мы писали, что на развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют несколько полос.

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"