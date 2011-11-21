В Петербурге на рейсы до мест массовых захоронений добавят 30 автобусов

Автобусы будут направлены на маршруты под номером 90, 138, 195, 397 и 398.

В четверг, 6 мая, стало известно, что во вторник, 11 мая, будет увеличено количество автобусов, следующих к местам массовых захоронений. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

30 дополнительных автобусов будут направлены на маршруты под номером 90, 138, 195, 397 и 398, для того чтобы петербуржцы и гости города смогли попасть на места массового захоронения 11 мая.

Напомним, 11 мая, проходит православный праздник — Радоница. Ежегодно он выпадает на разные даты. Каждый раз — во вторник после Пасхальной недели.

Ранее Piter.tv писал, что в Зеленогорске освящен храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Новый храм находится в микрорайоне Красавица, недалеко от Большого Симагинского озера (Красавица). Он построен на территории бывшего военного городка.

Фото: Piter.tv