В Зеленогорске освящен храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел чин Великого освящения храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Зеленогорске. Освящение прошло в день престольного праздника нового храма – дня памяти Георгия Победоносца. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новый храм находится в микрорайоне Красавица, недалеко от Большого Симагинского озера (Красавица). Он построен на территории бывшего военного городка.

Губернатор Петербурга выразил признательность представителям бизнеса, которые внесли свой вклад в возведение храма, а также поблагодарил строителей и архитекторов.

В ноябре 2016 года на месте будущего храма был установлен поклонный крест. Возведение началось весной 2017 года. первый молебен был отслужен в декабре 2019 года.

Ранее губернатор посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского.

Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга