На праймериз "Единой России" проголосовали более 84 тыс. петербуржцев

Избиратель должен быть зарегистрирован на порте "Госуслуги".

В Петербурге в предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 84190 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе партии в городе в среду, 26 мая.

Как отметил член петербургского оргкомитета по проведению предварительного голосования Михаил Доброхотов, такое количество проголосовавших зафиксировали на 18 часов вечера. Он добавил, что петербуржцы продолжают регистрироваться на сайте, чтобы проголосовать.

Отмечается, что среди участников голосования присутствуют "волонтеры, общественники и профессионалы с активной жизненной позицией". Предварительное голосование "Единой России" в Петербурге проходит с 24 по 30 мая этого года в электронном формате. Регистрация избирателей продлится до 28 мая.

Ранее Piter.tv писал, что Макаров заявил, что "Единая Россия" не принуждает бюджетников к голосованию на праймериз партии.

Фото: spb.er.ru