Макаров заявил, что "Единая Россия" не принуждает бюджетников к голосованию на праймериз партии

Он отметил, что партии не нужен административный ресурс, поскольку имеется своя сетка, онлайн-агитаторы и активисты.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что "Единая Россия" не принуждает работников бюджетной сферы к голосованию на праймериз партии. Об этом в среду, 26 мая, депутат заявил в рамках брифинга в Мариинском дворце.

Он отметил, что партии не нужен административный ресурс, поскольку имеется своя сетка, онлайн-агитаторы и активисты. Макаров также добавил, что в партии категорически против административного давления на работников бюджетной сферы.

Напомним, в праймериз "Единой России" участвуют 184 кандидата в Законодательное Собрание и 29 - в Государственную Думу. Так, в некоторых регионах, включая Петербург, ранее распространялись сообщения о принудительной регистрации на праймериз "Единой России" работников бюджетных организаций - учителей, врачей, сотрудников государственных ведомств. Однако представители партии отрицают использование таких методов.

Ранее мы писали, что депутат ЗакСа Сергей Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России".

Фото: assembly.spb.ru