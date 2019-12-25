Макаров заявил, что "Единая Россия" не принуждает бюджетников к голосованию на праймериз партии

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что "Единая Россия" не принуждает работников бюджетной сферы к голосованию на праймериз партии. Об этом в среду, 26 мая, депутат заявил в рамках брифинга в Мариинском дворце.
Он отметил, что партии не нужен административный ресурс, поскольку имеется своя сетка, онлайн-агитаторы и активисты. Макаров также добавил, что в партии категорически против административного давления на работников бюджетной сферы.
Напомним, в праймериз "Единой России" участвуют 184 кандидата в Законодательное Собрание и 29 - в Государственную Думу. Так, в некоторых регионах, включая Петербург, ранее распространялись сообщения о принудительной регистрации на праймериз "Единой России" работников бюджетных организаций - учителей, врачей, сотрудников государственных ведомств. Однако представители партии отрицают использование таких методов.
Ранее мы писали, что депутат ЗакСа Сергей Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России".
Фото: assembly.spb.ru
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Ну да. Они не в курсе, что самые активные избиратели почему-то работники школ, детсадов и пр. Странно а я сегодня голосовал за Боярского/Макарова/Петрова и ещё троих которые у меня в бумажке написаны получается по собственному желанию... Такими принудиловками и подрывают свой авторитет и авторитет государства.
Да,да,а ещё и мётрвые души.У нас аварийный дом,и пропмсаны всего человек 20,а в списке больше 50,и все за неё ЕР.,и попробуй слово скажи,акто ты такой чтобы проверять,иди своей дорогой.