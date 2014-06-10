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В Ленобласти продолжается предварительное голосование "Единой России"
Сегодня, 17:40
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В Ленобласти продолжается предварительное голосование "Единой России"

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В праймериз "Единой России" участвуют 184 кандидата в Законодательное Собрание и 29 - в Государственную Думу.

Предварительное голосование за кандидатов партии "Единая Россия" началось 24 мая в онлайн-режиме по всей стране. От Ленинградской области выдвинуты кандидатуры на выборы в Законодательное Собрание и Государственную Думу - на кресла в них претендуют 184 и 29 членов партии, соответственно. Сообщается, что ко второму дню в праймериз приняли участие более миллиона избирателей. Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя посредством сайта Госуслуги до 28 мая. Само предварительное голосование продлится до 30 мая. 

В некоторых регионах, включая Санкт-Петербург, ранее распространялись сообщения о принудительной регистрации на праймериз "Единой России" работников бюджетных организаций - учителей, врачей, сотрудников государственных ведомств. Однако представители партии отрицают использование таких методов. 

По оценкам экспертов, к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году, "Единая Россия" подходит с самыми низкими электоральными рейтингами за последние 15 лет.

Фото: Pixabay

Теги: единая россия, нарушения на выборах, партия власти, праймериз, принуждение к голосованию
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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