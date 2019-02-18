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Молодая девушка попала под колеса автомобиля на улице Седова

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Пострадавшую увезла реанимация.

Днем 18 февраля на улице Седова, перед площадью Бехтерева произошло ДТП. На пешеходном переходе автомобиль сбил молодую девушку. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что на асфальте в бессознательном состоянии лежит девушка. Очевидцы сообщили, что с места происшествия ее увезла реанимация. Обстоятельства случившегося уточняются. О судьбе пострадавшей пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что иномарка сбила бабушку на Маршала Захарова.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: наезд на человека, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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