Иномарка сшибла бабушку на Маршала Захарова

А в Тосненском районе в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбили мужчину.

В воскресенье, 17 февраля на Маршала Захарова иномарка сбила женщину. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранителей, в 13:50 в Красносельском районе, на Маршала Захарова, 56, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем "Skoda Octavia", двигался по внутри дворовой территории и совершил наезд на пешехода, женщину 1928 года рождения.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Проводится проверка.

Похожий случай произошел в Тосненском районе. Там в 09:35 на 608 км автодороги "Россия" мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем "Skoda Octavia" в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на пешехода-мужчину 1982 года рождения.

В результате аварии пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Проводится проверка.