В Петербурге до конца декабря ограничат движение в четырех районах

Временные изменения коснутся Красногвардейского, Петроградского, Адмиралтейского и Красносельского районов.

Со среды, 11 декабря, в Петербурге вступят в силу некоторые изменения в движении транспорта, предупреждает государственная административно-техническая инспекция. До конца декабря проезд усложнится на нескольких участках четырех районов города.

С 11 по 26 декабря движение по Челябинской улице у Травяной улицы затруднится прокладкой газопровода, а до 30 декабря станет сложнее проехать по набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы. По той же набережной, только от Чкаловского проспекта к улице Всеволода Вишневского, движение закроется совсем в те же даты. На участке проложат канализацию.

На день позже, 12 декабря, и до 21 декабря усложнится проезд по площади Труда от Английской набережной до Галерной улицы из-за размещения пешеходной галереи. А до 30 декабря с того же дня прокладка водопровода ограничит движение транспорта по Ленинскому проспекту от улицы Доблести до улицы Десантников.

Чуть дольше, до 11 января, продлятся затруднения в проезде по улице Пилотов от Вертолётной улицы до Стартовой, по Стартовой улице от улицы Пилотов до Быковской, по Быковской улице от Стартовой улицы до Толмачёвской и по Толмачёвской улице от Быковской улицы до Внуковской. Здесь завоюет дороги прокладка электропровода. А до 17 января движение по проспекту Испытателей от Богатырского проспекта до Светлановской площади затруднится работами по прокладке инженерных сетей.

Кроме того, с 12 декабря по 15 июня будет сложно проехать по Галерной улице от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Синоптик: к вечеру погода в Петербурге испортится.

Фото: Piter.TV