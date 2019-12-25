  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на неделю закроют 120 направлений "коммерческих" автобусов
Сегодня, 19:10
4872
nadezhda_sib

В Петербурге на неделю закроют 120 направлений "коммерческих" автобусов

0 0

Также не будут действовать льготы при оплате за проезд.

С 28 марта по 5 апреля в Петербурге приостановят перевозки более ста маршрутных автобусов. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Согласно распоряжению, в течение этой недели буду закрыты 120 муниципальных и смежных региональных маршрутов. Такое решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19. 

С полным перечнем автобусов вы можете ознакомиться на сайте городского комитета по транспорту

Также в течение недели в Петербурге будет приостановлено действие и продажа льготных проездных.

Фото: Piter.TV 

Теги: автобусы, проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Максимов Александр
Сегодня 20:26

Удаленная работа в США на время карантина и самоизоляции, без знания английского, из любой точки мира, в любое свободное время, с любого устройства ----  https://shorturl.ca/job

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии