В Петербурге на неделю закроют 120 направлений "коммерческих" автобусов

Также не будут действовать льготы при оплате за проезд.

С 28 марта по 5 апреля в Петербурге приостановят перевозки более ста маршрутных автобусов. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Согласно распоряжению, в течение этой недели буду закрыты 120 муниципальных и смежных региональных маршрутов. Такое решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19.

С полным перечнем автобусов вы можете ознакомиться на сайте городского комитета по транспорту.

Также в течение недели в Петербурге будет приостановлено действие и продажа льготных проездных.

Фото: Piter.TV