В Петербурге на неделю закроют 120 направлений "коммерческих" автобусов

С 28 марта по 5 апреля в Петербурге приостановят перевозки более ста маршрутных автобусов. Информация об этом появилась на сайте Смольного.
Согласно распоряжению, в течение этой недели буду закрыты 120 муниципальных и смежных региональных маршрутов. Такое решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19.
С полным перечнем автобусов вы можете ознакомиться на сайте городского комитета по транспорту.
Также в течение недели в Петербурге будет приостановлено действие и продажа льготных проездных.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )
Удаленная работа в США на время карантина и самоизоляции, без знания английского, из любой точки мира, в любое свободное время, с любого устройства ---- https://shorturl.ca/job