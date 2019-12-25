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В Петербурге на мачтах ЕВРО-2020 обеспечивали безопасность более 600 дружинников
Сегодня, 18:48
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В Петербурге на мачтах ЕВРО-2020 обеспечивали безопасность более 600 дружинников

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В настоящее время в городе работают 29 народных дружин.

В Петербурге на мачтах чемпионата Европы по футболу совместно с сотрудниками правоохранительных органов обеспечивали безопасность 637 народных дружинников. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Смольного. Во время матча дружинники ориентировали людей, помогали болельщикам добраться до стадиона и следили за правопорядком.

В настоящее время в Петербурге работают 29 народных дружин общей численностью 3285 человек. Наиболее активные дружинники в Приморском, Петроградском, Красногвардейском, Фрунзенском, Кировском, Выборгском, Калининском, Колпинском и Красносельском районах.

Известно, что матчи ЕВРО-2020 в Петербурге посетили более 132 тысяч людей. Самое большое число фанатов пришло на первый матч в Петербурге. который был между Бельгией и Россией –  26 264 зрителя стали свидетелями игры.

Фото: Piter.tv

Теги: дружинники, евро-2020, матчи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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