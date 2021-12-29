Дружинники Петербурга задержали 2,5 тысячи правонарушителей в 2021 году

Лучшие 50 дружинников получат премии в размере 24 тысяч рублей.

Пятьдесят народных дружинников Петербурга получат премию по итогам общественной работы в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Премию в размере 24 тысяч рублей получат те, кто больше всего выходил на дежурство, принимал активное участие в деятельности дружины и показал хорошие результаты в общественной работе. За 2021 год дружинники помогли полиции задержать 2 545 правонарушителей. Также они обеспечивали охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе чемпионата Европы по футболу UEFA 2020.

Вручить премию планируется ко 2 марта – ко дню, когда народные дружины нашей страны будут отмечать 63-летие со дня создания.

Фото: ВКонтакте / Комитет по вопросам правопорядка и безопасности