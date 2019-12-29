В Петербурге на карантине находятся 68 классов

Причиной стали грипп и ОРВИ.

В Петербурге из-за всплеска числа заболевших гриппом и ОРВИ на неделю закрыли на карантин 68 классов в 26 школах, а также 14 групп в 13 детских садах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

С 17 по 23 февраля показатель заболеваемости находился на уровне недельного эпидемического порога.

Всего в городе, по официальным данным, ОРВИ заболели 59 тысяч человек. Большая часть заболевших – дети возрастом до 17 лет.

Как выглядит отделение Боткинской больницы, где лежат с подозрением на коронавирус.

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