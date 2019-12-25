В Петербурге на форуме "Арктика" показали снегоболотоход "Хаски"

Эта машина рассчитана на 14 посадочных мест или две тонны груза.

В четверг, 10 декабря, в "Экспофоруме" Петербурга стартовал X Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". На нем компания "ТРЭКОЛ" презентовала новый снегоболотоход "Хаски". Об этом пишет "Центральная служба новостей".

По словам конструкторов, данная техника разрабатывалась три года, в январе 2020 года модель запустили в серийное производство. Снегоболотоход "Хаски" рассчитан на 14 посадочных мест или две тонны груза. Машина может преодолевать небольшие водные преграды.

У "Хаски" дизельный двигатель Hyundai D4BH. В настоящий момент выпущено 30 таких автомобилей. Стоимость вездехода составляет 5,8 млн рублей.

Фото: "Центральная служба новостей"