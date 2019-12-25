Самые популярные у петербуржцев направления в этом году — Молдавия, Украина, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Армения.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в Петербурге на фоне коронавируса резко упали цены на авиабилеты. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса путешествий Tutu.ru.

Так, средняя стоимость билетов из Петербурга — 13 тысяч рублей. Чаще всего петербуржцы выбирают перелеты в Москву и Симферополь. Также вниманием горожан пользуются такие направления, как Молдавия, Украина, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан и Армения.

Отмечается, что резко цена снизилась на направление Минеральные воды. В настоящий момент, цена на билеты соответствующих рейсов снизилась на 40%. Также упала на 10% стоимость билетов до Симферополя, до Сочи — на 36 %, а до Анапы — на 30 %.

Ранее мы сообщали о том, что во второй половине июля в Петербург вернется жара.

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