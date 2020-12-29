В Петербурге на больничном находятся менее тысячи школьников

Полностью дистанционное обучение у 38 классов.

В Петербурге сохраняется тенденция к сокращению количества заболевших среди учеников и педагогов. На данный момент в школе из-за болезни отсутствуют 936 детей, что составляет 0,18% от всех обучающихся. Об этом рассказала пресс-служба городского комитета по образованию.

На больничном находятся 497 сотрудников образовательных учреждений (1,17%). Смешанный формат обучения выбрали 10503 человек (2%). На "дистанционку" перевели 38 классов в 25 школах.

На данный момент на карантине находятся 2 группы в двух детских садах.

Также к работе с 23 января вернулись секции и кружки.

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