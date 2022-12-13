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В Петербурге на благоустройство территорий дворов потратят свыше миллиарда рублей
Сегодня, 13:17
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В Петербурге на благоустройство территорий дворов потратят свыше миллиарда рублей

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Власти планируют обустроить детские площадки, спортивные стадионы, а также зоны отдыха.

В Петербурге на благоустройство территорий, которые находятся в ведении муниципальных образований, потратят свыше  миллиарда рублей. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Средства на модернизацию дворов направили по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова. Деньги выделены в рамках программы "Петербургские дворы".

Власти планируют обустроить детские площадки, спортивные стадионы, а также зоны отдыха. Дополнительное финансирование получат  60 муниципальных образований.

Ранее на Piter.tv: 14 районов Петербурга перешли на новую систему уборки дворов.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство территорий дворов, петербургские дворы, площадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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