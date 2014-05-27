В Петербурге на бирже подешевел бензин АИ-95 впервые за несколько недель

После рекордных цен топливо в Петербурге начало дешеветь на торгах.

На торгах Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость бензина "Премиум-95" снизилась на 2,87% и составила 78,203 тыс. руб. за тонну. Днем ранее цена достигала 80,51 тыс. руб. за тонну.

Бензин марки АИ-92 подешевел на 0,59% до 70,07 тыс. руб. за тонну. Летний дизель снизился в цене на 1,04% до 58,641 тыс. руб. за тонну. При этом авиакеросин подорожал на 0,75% до 71,622 тыс. руб. за тонну, топочный мазут — на 0,26% до 22,347 тыс. руб. за тонну, сжиженные углеводородные газы — на 0,06% до 20,983 тыс. руб. за тонну.

Министерство энергетики РФ сообщило о восстановлении объемов производства бензина, потерянных из-за незапланированных ремонтов. Нефтяные компании увеличивают выпуск продукции и запускают резервные установки. Дополнительный объем топлива после запрета на экспорт направят на биржевые торги и мелкооптовые продажи. ФАС рассматривает возможность увеличения минимального норматива продаж на бирже с 15% до 17% для повышения прозрачности ценообразования и снижения риска необоснованного роста цен.

Ранее сообщалось, что цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд сентября 2023 года.

