Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд сентября 2023 года

Стоимость впервые превысила 77 тысяч рублей за тонну.

Стоимость бензина марки "Премиум-95" по результатам биржевых торгов в понедельник впервые превысила 77 тысяч рублей за тонну. Соответствующая информация приводится Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. Известно, что цена увеличилась на 1,08 процента. Такое значение является историческим максимумом для стоимости бензина Аи-95. Предыдущий рекорд был достигнут в сентябре 2023 года - тогда цена тонны бензина оказалась на отметке 76,876 тысяч рублей.

Уточним, что бензин Аи-92 подорожал на 1,16 процента, до 66,642 тысяч рублей за тонну. Летнее дизельного топливо по цене возросло на 0,5 процента, до 58,134 тысяч рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиационный керосин) подешевел на 4,13 процентов и составил 67,197 тысяч рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы стали дешевле на 0,4 процента. Их цена опустилась до показателя в 18,99 тысяч рублей за кажду. тонну. Цена топочного мазута снизилась на 0,02 процента, до 22,956 тысяч рублей за тонну.

На прошлой неделе федеральное правительство решило ввести временный запрет до конца августа 2025 года на экспорт бензина для его производителей. Ранее аналогичная мера распространялась только на непроизводителей.

В Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2% за неделю.

Фото: Piter.tv