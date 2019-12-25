В Петербурге на Марсовом поле огородили Вечный огонь

Огонь перенесли на временную горелку, потому как основной будут ремонтировать.

В пятницу , 2 октября, горожане заметили, что на Марсовом поле потух Вечный огонь. Об этом сообщил "Мегаполис".

Отмечается, что огонь перенесли на временную горелку для ремонта основной. Отмечается, что сотрудники "ПетербургГаз" проводят плановые работы. Дежурные будут охранят Вечный огонь у временной горелки весь период ремонта. Специалисты заменят газорегуляторный пункт, благодаря которому мемориал работает бесперебойно. Замена необходимых деталей практически завершена.

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