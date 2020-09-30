"Теплосеть" завершила аварийные работы после прорыва трубы на улице Егорова

На работу по замене трубопровода понадобились почти сутки.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы в Адмиралтейском районе. Накануне утром там прорвало трубу с горячей водой.

Технологическое нарушение на сетях по адресу улица Егорова, 23В было устранено 30-го сентября в 7:00. Вчера его обнаружили во время подготовки района к отопительному сезону. Специалисты заменили 21 метр поврежденного трубопровода и две неподвижные опоры, которые отвечают за надежность всей конструкции. Также проведена диагностика нового участка, к которому переключили потребителей. Ведутся работы по восстановлению благоустройства территории.

По информации Piter.TV в зоне разлива оказались 15 автомобилей. "Теплосеть" вызвала аварийного комиссара, который составил акт о повреждениях. Данные будут переданы в страховую компанию СОГАЗ. Причиненный ущерб будет возмещен.

Напомним, накануне во дворе дома на улице Егорова прорвало трубу с горячей водой, существовала угроза обрушения асфальта. Без горячей воды временно остался один дом.

Видео: Мария Огородник / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK