Из вентшахты на Кораблестроителей спасли кошку, просидевшую в заточении пять дней

Спасателям пришлось поднимать животное с 39-ти метровой глубины.

Петербургские спасатели вытащили из вентиляционной шахты в доме на улице Кораблестроителей кошку, которая просидела в ловушке пять дней. Как сообщается в официальной группе "Кошкиспаса", мяуканье услышали жители квартиры на первом этаже.

Спасателям повезло с жильцами и оперативно найденными поздним вечером ключами от чердака – именно оттуда начинаются поиски животного, провалившегося в шахту. Как выяснилось, кошка упала не в саму вентшахту, а в отверстие у стены, оказавшееся вровень с полом. За пять дней в заточении животное ослабло и еле мяукало, увидев спасителей. Веревками и специальной петлей-ловушкой спасатели преодолели 39 метров высоты и вытащили на свободу худую и пыльную серую кошку.

По словам спасателей, кошка чувствует себя хорошо, после спасения стала активно пить и есть и временно пристроилась в квартире у заявителей. Есть предположение, что животное выставили на чердак безответственные хозяева, которых жильцы постараются отыскать.

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Видео, фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"