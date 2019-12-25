В Стрельне одна из хищниц даже успела обустроить гнездо неподалеку от людей. Привлекли ее пищевые отходы.

Петербуржцев предупредили о выходящих в город диких лисицах. Как рассказали в комитете по природопользованию, накануне визитом диких животных обеспокоились жители поселка Стрельны – лисы подошли к жилым домам.

Специалисты выяснили, что лисиц приманили грызуны, набежавшие на еду, которую местные оставили бездомным кошкам. Одна из лис даже устроила недалеко от кормового места нору, хотя обычно хищницы гнездуются подальше от человека. Отмечается, что в пылу конкурирования за территорию пострадали кошки. В комитете предупредили, что если пищевые отходы с места не убрать, то прийти на кормежку могут и другие лисицы, а до этого неприятного момента стоит потратить время и деньги на отпугивающие средства. Кроме того, отходы могут стать отличной площадкой для размножения крыс и бездомных животных.

Кроме того, лисица просто так со своим потомством не покинет нору, пока лисята не подрастут. специалисты Комитета по природопользованию

Зоологи призвали отпугивать лисиц не насилием, а гуманными способами: лисы не потревожат человека, если их не трогать и не провоцировать. Известно, что рыжие хищницы не выносят запаха нафталина и черного перца. Также при обнаружении в городе диких животных стоит позвонить в экологическую службу Петербурга.

Также городская администрация просит петербуржцев не спасать птиц в парках.

Фото: pixabay