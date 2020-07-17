Автомобилисты едва не столкнулись, а после вышли из машин выяснять отношения.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что в Петербурге на КАД водители грузовиков устроили драку. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Суть конфликта не ясна, но драка началось с пинка пишут очевидцы.

Позже выяснилось, что водители большерузов чуть не столкнулись во время движения по КАД. В итоге участники движения решили выйти из машин и выяснить отношения. Когда слова перестали иметь смысл в ход пошли кулаки. Очевидцы отмечают, что драка могла вполне закончиться серьезными травмами, так как "ожесточенные бои" проходили на обочине и рядом "пролетали" машины.

К счастью, никто не пострадал.

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Видео:Анастасия Чигрина/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб