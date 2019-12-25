На Лени Голикова мужчина порезал собутыльников и пытался удрать

Потерпевшим потребовалась помощь медиков.

В четверг, 16 июля, в полицию Петербурга позвонил мужчина 1969 года рождения и заявил, что на него и его гостью напали с ножом в квартире дома №60 на улице Лени Голикова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка выехали по указанному адресу. Там они обнаружили раненого хозяина квартиры и 37-летнюю женщину, травмированную ножом. Потерпевшим потребовалась помощь медиков. У мужчины диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали. Женщина отделалась порезами левой кисти и левой голени. Ее отправили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия задержали гражданина Украины 1985 года рождения. По версии следствия, он пришел в гости, выпил спиртного и во время ссоры ударил хозяина квартиры и его гостью ножом. После содеянного злоумышленник хотел скрыться.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент задержанному выбирают меру пресечения.

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