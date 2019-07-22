Петербуржец после длительного запоя поймал "белочку" и воткнул себе нож в живот

Мужчина пожаловался на галлюцинации и сильные боли в животе.

Утром 14 июля в полицию Петербурга поступило сообщение о травмировании мужчины кухонным ножом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что пострадавший проживает с приятелем в однокомнатной квартире. Мужчина длительное время находился в запое, тогда как его товарищ вообще не употребляет алкоголь.

Утром с похмелья петербуржец ушел на кухню, где включил газ и начал разговаривать сам с собой. Мужчина говорил, что за ним кто-то гоняется и хочет убить. Кроме того, он жаловался на сильные боли в животе. Чтобы стало легче, потерпевший схватил кухонный нож и пырнул им себе в живот.

Услышав крики, на кухню пришел приятель и вызвал скорую помощь. Пострадавшего увезли в больницу. Сам он никого не винит и подтверждает, что видел галлюцинации, которые появились у него после употребления алкоголя.

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Фото: pixabay.com