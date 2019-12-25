"Шкаф" будет принимать посетителей на Маршала Тухачевского.

Библиотека "Ржевская" готовится открыть арт-резиденцию "Шкаф" на улице Маршала Тухачевского после ремонта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в нем будут совмещены чтение и творчество.

Пока библиотека закрыта для посетителей, поскольку внутри не закончилось оснащение помещений. Все мероприятия ведутся в онлайн-формате, а открытие запланировано на грядущий сентябрь. Отмечается, что для модернизации библиотеки соревновались в архитектурном конкурсе 11 профессиональных архитектурных бюро, ремонтные работы проводились с мая по декабрь прошлого года. Саму "Ржевскую" до ремонта, проведенного в 2017 году, посещали до 5,5 тысяч читателей в год, после открытия этот показатель вырос до 8 тысяч людей.

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Фото: пресс-служба Смольного