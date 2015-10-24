В Петербурге на 800 горожан напали клещи

В числе укушенных 117 детей в возрасте до 17 лет.

За неделю 800 петербуржцев пострадали от укусов клещей. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В числе укушенных 117 детей в возрасте до 17 лет. При этом только 105 случаев нападения членистоногих пришлись на город. Активнее всего клещи ведут себя в Курортном районе, где от их укусов пострадали 52 человека. Следом идут Пушкинский и Петродворцовый районы.

Специалисты выявили два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещей петербуржцы подцепили в Ленинградской и Псковской областях. Также медики зафиксировали 21 случай иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее почти 300 жителей Ленобласти пострадали от укусов клещей за неделю. Чаще всего с кровососами сталкивались в Тихвинском районе.

Фото: phxere



